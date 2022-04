हनुमान चालीसा पर उद्धव का विरोध कर रही सांसद नवनीत कौर राणा कौन है?

Navneet Rana Hanuman Chalisa Controversy: महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों हनुमान चालीसा को लेकर चल रहे विवाद में सांसद नवनीत राणा की एंट्री से भूचाल आ गया है। नवनीत राणा है कौन और क्या रहा है इनका बैकग्राउन्ड जनाइए विस्तार से...

MP Navneet Rana: महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक नाम काफी चर्चा में है। ये नाम है सांसद नवनीत कौर राणा का जिन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर दिया है। उनके इस ऐलान के बाद से हनुमान चालीसा का मुद्दा फिर से गरमा गया है। नवनीत कौर राणा मतोश्री पहुँचती उससे पहले भारी संख्या में शिवसैनिक मुंबई स्थित उनके घर पहुँच गए। इसके बाद शिवसैनिकों ने नारेबाजी भी की और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस एक नाम के कारण महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल आया है। 'मातोश्री' के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन ये नवनीतिक सिंह राणा है कौन जो इतनी चर्चा में है।

Hanuman Chalisa row: All you need to know about Navneet Kaur Rana