Har Ghar Trianga Campaign में 30 करोड़ से ज्यादा के झंडे बिके, CAIT ने बताया इतने करोड़ का हुआ कारोबार

Har Ghar Tiranga Campaign: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह पर शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान से तिरंगे की बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। इस साल मात्र 20 दिन में 30 करोड़ से ज्यादा के झंडों का निर्माण हुआ, जबकि 500 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ।

