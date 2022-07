हरियाणा में बिजली विभाग ने चोरों पर कसी नकेल, 3000 घरों में पकड़ी गई चोरी, 10 करोड़ रुपए की हुई वसूली

हरियाणा में शुक्रवार को पूरे प्रदेश में छापेमारी की, जिसमें बिजली विभाग ने 3 हजार घरों में बिजली चोरी पकड़ी है। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला के अनुसार बिजली विभाग ने प्रदेश में बिजली चोरी को लेकर चौथी बार रेड मारी है।

हरियाणा में बिजली विभाग की टीम ने इन दिनों राज्य में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ कर रखी है। इसी के तहत अधिकारियों ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में छापेमारी की। बिजली विभाग ने इस दौरान 19788 जगहों पर छापेमारी की। इसके लिए 506 टीमें बनाई गई थी। यह छापेमारी शुक्रवार को की गई, जिसमें 3000 से अधिक घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई है। बिजली की चोरी करने वालों से बिजली विभाग की टीम ने 10 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की है।

Haryana electricity department cracked down on thieves, thefts caught in 3000 houses, Rs 10 crore recovered