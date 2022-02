हरियाणा में स्कूलों का समय बदला, जानिए 1 मार्च से क्या है नई गाइडलाइन

कोरोना वायरस के मामले में लगातार गिरावट के बीच अब कई राज्यों में स्कूल दोबार खोल दिए गए हैं। वहीं हरियाणा में भी स्कूल खुल चुके हैं। लेकिन इस बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया इसके तहत अब स्कूलों के समय में इजाफा किया गया है।

कोरोना के गिरते मामलों के बीच हरियाणा की मनोहरलाल खट्टर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक हरियाणा में स्कूल अब एक घंटे ज्यादा खुलेंगे। अभी तक राजकीय स्कूल सुबह नौ बजे से दोपहर बाद ढाई बजे तक खुल रहे थे। लेकिन मंगलवार 1 मार्च से इनके समय में बदलावर करते हुए इसे सुबह 8 बजे से कर दिया गया है। यानी अब स्कूल के समय में इजाफा किया गया है। शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) और मौलिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) को लिखित आदेश जारी कर दिए हैं।

