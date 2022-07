NCR के एरिया का दायरा कम करना चाहती है हरियाणा सरकार, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जता चुके हैं विरोध

हरियाणा सरकार NCR से हरियाणा का एरिया कम करना चाहती है। हरियाणा सरकार मौजूदा 25,327 वर्ग किमी की तुलना में NCR के अंदर आने वाले 12,266 वर्ग किमी क्षेत्र को कम करना चाहती है। वहीं इस प्रस्ताव को लेकर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा विरोध जता चुके हैं।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT), सुप्रीम कोर्ट के आदेश और नई स्क्रैप पॉलिसी हरियाणा सरकार के लिए परेशानी का कारण बन रही है, जिसके कारण हरियाणा सरकार NCR के एरिया के दायरे को कम करना चाहती है। हरियाणा सरकार मौजूदा 25,327 वर्ग किमी की तुलना में NCR के अंदर आने वाले 12,266 वर्ग किमी क्षेत्र को कम करना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एनसीआर 2041 के लिए क्षेत्रीय योजना प्रस्तावित है, जिसे इस हफ्ते में स्वीकृत होने की संभावना है।

Haryana government wants to reduce area of NCR, Leader of Opposition Bhupinder Singh Hooda has expressed opposition