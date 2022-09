Haryana News: स्टेयरिंग फेल होने से पीलीभीत में पलटी बस, एक की मौत, 7 घायल

हरियाणा की एक बस मुडे़ला पुलिया के पास पलट गई। बस में 14 लोग सवार थे। ड्राइवर का कहना है कि स्टेयरिंग फेल हो गई थी। हादसे में 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 7 लोग घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है।

हरियाणा के पीलीभीत में नेशनल हाईवे पर थाना गजरौला कलां क्षेत्र के मुड़ेला पुलिया के पास गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां के एक बस के पलटने से कई मजदूर घायल हो गए और एक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 15 मजदूरों को लेकर जा रही एक मिनी बस की स्टेयरिंग फेल हो जाने कसे बस पेड़ से टकराकर खाई में पलट गई। यह हादसा आज सुबह करीब 7:30 बजे हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

Bus fell into ditch due to steering failure one dead, 7 injured in Pilibhit