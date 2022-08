Haryana News: तिरंगा खरीदने के लिए रुपए दान करने के फरमान से खड़ा हुआ बवाल, स्कूलों ने किया विरोध तो बैकफुट पर आया शिक्षा विभाग

तिरंगा खरीदने के लिए स्कूलों को रुपए दान करने के आदेश पर विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए आदेश का स्कूलों ने विरोध किया, जिसके बाद विभाग ने आदेश रद्द कर दिया।

फरीदाबाद जिला शिक्षा विभाग के निजी स्कूलों को तिरंगा खरीदने के लिए रुपये दान करने के आदेश पर बवाल खड़ा हो गया है। तिरंगा खरीदने के लिए दिए गए आदेश को देकर शिक्षा विभाग बुरा फंस गया। इस आदेश को लेकर स्कूलों ने विरोध शुरू कर दिया। तिरंगा खरीदने के लिए दान राशि जमा कराने की जोर-जबरदस्ती पर पूरे जिले में शिक्षा विभाग की जमकर आलोचना हुई। स्कूलों और राजनीतिक दलों के विरोध के बाद विभाग को आदेश निरस्त करना पड़ा।

Faridabad Education department Order to donate money to schools to buy National Flag for Har Ghar Tiranga