हरियाणा के पानीपत में बड़ा हादसाः सिलेंडर ब्लास्ट से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

नई दिल्लीPublished: Jan 12, 2023 09:48:30 am

Haryana Panipat Cylinder Blast: हरियाणा के पानीपत जिले से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहां गैस सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई। घटना गुरुवार सुबह की बताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है।

Haryana Panipat Cylinder Blast Six People from one family Died