हरियाणा: चलती ट्रेन से बहन को फेंका, CM की सभा में इंसाफ मांगने पहुंचा भाई तो पुलिस ने किया कैद

Haryana News: हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की एक चुनावी सभा में एक युवक को बहन के लिए इंसाफ मांगना मंहगा पड़ गया। पुलिस ने उसे सात घंटे तक कैद किए रखा। अब मामला सामने आने के बाद विपक्षी दल सीएम के साथ-साथ प्रशासन पर निशाना साध रहे हैं।

Haryana: Protest in CM Manohar lal Khattar rally in Adampur by Election