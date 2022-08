हरियाणा-पंजाब सरकार में बनी सहमति, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का नया नाम होगा शहीद भगत सिंह

हरियाणा और पंजाब सरकारें चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने पर सहमत हुईं। एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा। नाम को लेकर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था।

Haryana-Punjab government agreed, Chandigarh International Airport to be named after Shaheed Bhagat Singh