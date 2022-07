Social Media पर हेट पोस्ट की बाढ़, केवल मई में Facebook पर किये गए 37 लाख हिंसात्मक पोस्ट

Hate posts on Facebook: फेसबुक ने इस वर्ष मई में आपत्तिजनक कंटेन्ट के खिलाफ लिए गए एक्शन से जुड़ी रिपोर्ट जारी की है। इसमें सामने आया है कि केवल मई में 37 लाख पोस्ट हिंसा से जुड़े थे जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया है।

Facebook violent post: सोशल मीडिया के जरिए जमकर नफरत फैलाई जा रही है। एक तरह से इसकी मार्केटिंग हो रही है। अक्सर फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नफरती और हिंसात्मक पोस्ट के खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। एक बार फिर से भारत में फेसबुक कंटेंट पर एक्शन लिया गया है। फेसबुक ने केवल मई में ही भारत में 1.75 करोड़ से अधिक आपत्तिजनक कंटेन्ट के खिलाफ एक्शन लिया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 37 लाख पोस्ट हिंसक हैं।

