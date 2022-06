सिद्धू मूसेवाला के पिता ने राजनीति में एंट्री की अटकलों को किया खारिज, कहा- सोशल मीडिया देखकर दुखी हूँ

Sidhu Moose Wala Father: सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने राजनीति में एंट्री की सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। इसके जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी और जनता से अपील की कि वो कसी भी अफवाह पर भरोसा न करें।

दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने शनिवार को सोशल मीडिया के जरिए इस बात को स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल वो राजनीति में आने की कोई योजना नहीं बना रहे हैं। उन्होंने लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया पर तरह-तरह की खबरें देखकर काफी दुखी हूँ। आप लोग मेरा साथ दें इस दुख की घड़ी में मुझे और कुछ नहीं चाहिए।

Have no plans to enter politics says Sidhu Moosewala's father