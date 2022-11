दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में छाई धुंध, AQI 346 के साथ बहुत खराब स्तर में पहुंची एयर क्वालिटी

Submitted by:

अ + अ - नई दिल्लीPublished: Nov 03, 2022 10:52:54 am

दिल्ली-एनसीआर के इलाकों वायु प्रदूषण के कारण धुंध छाई हुई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार दिल्ली में AQI 346 के साथ एयर क्वालिटी बहुत खराब स्तर में पहुंच गई है।

Haze in Delhi-NCR areas, air quality reached very poor level with AQI 346