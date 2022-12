शुरू हुआ धुंध का कहर: अगले कुछ दिनों सड़क पर निकलते समय रहें सावधान

ठंडी और धुंध के कहर की शुरूआत हो गई है, जिसके साथ ही धुंध के कारण सड़को पर गाड़ियो की टक्कर की भी खबर आने लगी है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक सड़क में निकलते समय विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं आप इस दौरान कौन सी बातों का ध्यान रख सकते हैं।

Haze started: Be careful while going on the road for the next few days