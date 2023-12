यह दुर्योधन-दुशासन की दुनिया, गरीब द्रौपदी की मदद के लिए कोई कृष्ण नहीं आएंगे, हाईकोर्ट ने क्यों की ऐसी टिप्पणी?

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Dec 15, 2023 08:26:11 am

Villagers beaten a women in karnataka: कर्नाटक के बेलगावी के एक गांव में एक महिला को खंभे से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। इतना ही गांव के लोगों ने उस महिला को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया। वजह जानकार आप सकते में आ जाएंगे।

Public beating and stripping of a 42 years woman in karnataka: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेलगावी के एक गांव में एक 42 वर्षीय महिला को खंभे से बांध कर पीटने और आंशिक रूप से निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने की घटना पर अफसोस और कड़ी नाराजगी प्रकट की। चीफ जस्टिस पीबी बराले और जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की बेंच ने स्वत: प्रसंज्ञान लेकर इस मामले में सवाल किया कि पुलिस पीड़ित महिला की सहायता के लिए तत्पर क्यों नहीं थी? चीफ जस्टिस बराले ने कहा मेरे पास इस घटना को लेकर शब्द नहीं हैं, क्या इंसान इसी तरह व्यवहार करते हैं? कोई इतना क्रूर, इतना अमानवीय कैसे हो सकता है? जस्टिस दीक्षित ने कहा, क्या पुलिस का काम नहीं है, पुलिस का काम सिर्फ जांच नहीं बल्कि घटना को रोकना भी है।