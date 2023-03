पंजाब-हरियाणा में H3N2 Virus का अलर्ट, विभाग ने जारी की एडवाइजरी, गर्भवती महिलाओं को ज्यादा खतरा!

Submitted by:

Published: Mar 13, 2023

H3N2 Influenza A Virus: देश में एक और नए वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वायरस का नाम H3N2 है। जो लगातार लोगों को बीमार कर रहा है। पंजाब-हरियाणा में इस वायरस के कई मरीजों की पुष्टि हुई है। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है।





Health Department of issues advisory for Influenza H3N2 Virus Symptoms and Precautions