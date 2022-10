नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, कार्यवाही की होगी लाइव स्ट्रीमिंग

नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, जिसकी कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देखा जा सकेगा। इससे पहले इस मामले की सुनवाई पिछले महीने 28 सितंबर होने वाली थी, जिसे कई जरूरी मामलों के कारण टाल दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज यानी बुधवार को सुनवाई करेगा। इसके लिए 5 जजों की बेंच का गठन किया गया है, जिसमें जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन व जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल हैं। इस कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जिसे आप https://webcast.gov.in/scindia वेबसाइट और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। दरअसल 27 सितंबर सार्वजनिक व संवैधानिक महत्व के मामलों की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है, जिसके तहत इस मामले की भी सुनवाई होगी।

Hearing in Supreme Court against demonetisation today, proceedings will be live streaming