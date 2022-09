हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज पूरी हो सकती है सुनवाई, जल्द आ सकता है फैसला

Karnataka Hijab Row: हिजाब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो सकती है, जिसके बाद जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है। बीते दिन सुनावाई के दौरान सरकार की ओर से दलील पेश करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अनुशासन और एकता के लिए ड्रेस कोड जरुरी है।

Karnataka Hijab Row: कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज लगातार 9वें दिन सुनवाई होगी। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई कर रही है। पीठ के सामने इसको लेकर 23 याचिकाएं एक साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई हैं, जिसमें मुस्लिम छात्राओं को शैक्षणिक संस्थानों हिजाब पहनने के अधिकार की मांग की गई है।

Hearing on karnataka hijab dispute may be completed in Supreme Court today, decision may come soon