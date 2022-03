Weather Update: भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बारिश की संभावना, उत्तर भारत को नहीं मिलेगी कोई राहत

Weather Alert: समय से पहले आई गर्मी की मार से कई राज्यों को बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि कुछ राज्यों में गर्मी और बढ़ सकती है जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

Latest India Weather Forecast: गर्मियों का मौसम अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है कि गर्मी से लोगों का हाल बेहाल होने लगा है। हालत ये हो गई है लोग अभी से पंखे के साथ कूलर और ऐसी चलाने को विवश हो गए हैं। जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है उसे देखकर लोग ये कहने लगे हैं कि अभी ये हाल तो मई-जून में क्या हालत होगी। मौसम विभाग के अनुसार कुछ राज्यों को छोड़कर आने वाले दिनों में कोई ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना है जबकि मैदानी राज्यों में हवा की गति में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

