झारखंड विधानसभा में आज विश्वास मत पेश करेगी हेमंत सोरेन सरकार, रायपुर से रांची पहुंचे महागठबंधन के 32 विधायक

झारखंड विधानसभा में आज हेमंत सोरेन सरकार विश्वास मत पेश करेगी। इसके लिए रायपुर गए महागठबंधन के 32 विधायक वापस लौट आए हैं। इन विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 'मेफेयर रिजॉर्ट' में रखा गया था, जिसके कारण झारखंड की राजनीति का केंद्र यह रिजॉर्ट बना हुआ था।

झारखंड में पिछले कुछ दिनों से चल रहे सियासी ड्रामे के बीच आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस विशेष सत्र के दौरान हेमंत सोरेन सरकार विश्वास मत प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव रखेंगे। विधानसभा सचिवालय के द्वारा विधायकों को भेज गए लेटर में बताया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा में विश्वास मत पेश करना चाहते हैं। हेमंत सोरेन ने 32 विधायकों को एकजुट रखने के लिए 30 अगस्त को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भेजा था, जो आज विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे।

Hemant Soren government will present trust vote in Jharkhand assembly today, 32 MLAs of grand alliance reached Ranchi from Raipur