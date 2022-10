बिहार में निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, EBC आरक्षण समाप्त कर नए सिरे से जारी होगा नोटिफिकेशन

Bihar Civic Elections 2022: बिहार में मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड पार्षद को चुने जाने वाले निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट का यह फैसला निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान से मात्र पांच दिन पहले आया है।

High Court bans civic elections in Bihar, after ending EBC reservation new notification will be issued