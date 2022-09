हिजाब विवाद में मुस्लिम पक्ष का यू टर्न, कहा- कुरान नहीं महिलाओं के अधिकार पर हो फैसला

Hijab Row: हिजाब विवाद मामले में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने न केवल सुप्रीम कोर्ट की काबिलियत पर सवाल उठाए बल्कि कोर्ट को महिलाओं के अधिकारों के तहत फैसला लेने की बात कही।

सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले पर सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष का यू टर्न देखने को मिला। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा है कि हिजाब की जरूरत को कुरान की बजाय महिला के अधिकार के रूप में देखते हुए कोर्ट को अपना फैसला करना चाहिए। सोमवार को हिजाब मामले पर सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील ने ये तक कहा कि कोर्ट अरबी में कुशल नहीं है इसलिए वो कुरान की व्याख्यान करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को इस मामले में महिलाओं के अधिकारों को महत्व देने की बात कही। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि हिजाब इस्लाम के लिए अनिवार्य है।

Hijab Row: Muslim side argument, supreme court verdict should be on women's rights, not on Quran