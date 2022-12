हिमाचल कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए हलचल तेज, शिमला पहुंचे हुड्डा, बघेल और शुक्ला

हिमाचल कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए हलचल तेज हो गई है। थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें हिमाचल के अगले मुख्यमंत्री के नाम को तय किया जाएगा। वहीं हरोली से कांग्रेस विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है।

Himachal CM may be announced soon, Bhupinder Hooda, Bhupesh Baghel and Rajeev Shukla reached Shimla