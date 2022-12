एक्शन में हिमाचल CM सुक्खू; विधायकों की सुविधाएं की समाप्त, पुरानी पेंशन योजना पर की बड़ी घोषणा

Himachal Pradesh New CM: हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के साथ ही कांग्रेस अपनी घोषणाओं को लागू करने में लग गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सचिवालय पहुंचकर औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। जिसके बाद सीएम सुक्खू ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाएगा।

Himachal CM Sukhwinder Singh Sukhu Claims to implement old pension scheme in first cabinet meeting