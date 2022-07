Himachal Pradesh: मंडी में हुआ दर्दनाक हादसा, घर में बेकाबू ट्रक घुसने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत

Mandi Accident: हिमाचल प्रदेश से एक और दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ मंडी जिले के एक घर में अचानक एक बेकाबू ट्रक जा घुसा। इससे पहले हिमाचल कुल्लू में बस हादसा सामने आया था जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई थी।

Updated: July 05, 2022 11:42:35 am

Himachal Pradesh Accident: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों का आंकड़ा बढ़ा है। इस वर्ष पाँच महीने में यहाँ 1607 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। आए दिन दर्दनाक हादसों में लोगों की जान जा रही है। आज सुबह ही हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस घटना से पूरे इलाके में मातम पसर गया है।

Himachal Pradesh: 3 Killed in Mandi After Truck Rams into House