Himachal Pradesh Assembly Elections : चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी

अ+ अ- नई दिल्लीPublished: Nov 10, 2022 03:11:56 pm Submitted by: Sanjay Kumar Srivastava

Himachal Pradesh Assembly Elections 2022 हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने चार जनसभाएं की। सीएम योगी कांग्रेस पर जमकर बरसे। कहाकि जो भाजपा ने किया है वो कांग्रेस कभी नहीं कर सकेगी।

CM Yogi lashed out at Congress in Mandi Nachan

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। और किसी न किसी ढंग से हिमाचल प्रदेश के मतदाता को अपनी पार्टी के वोट के लिए लुभा रहे हैं। एक मिथक तोड़ने के लिए और हिमाचल प्रदेश में दोबारा कमल खिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। गुरुवार को मंडी के नाचन में जनसभा को सम्बोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को आईना दिखाया। कांग्रेस पर बरसते हुए सीएम योगी ने कहाकि, कांग्रेस न सीमाओं की सुरक्षा कर पाती, न धारा 370 हटा पाती, न राम मंदिर का निर्माण करा पाती, न कोरोना के समय इतना अच्छा प्रबंधन कर पाती है।