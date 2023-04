हिमाचल सरकार ने 51 साल पुराने कानून को बदला, जायदाद में बेटियों को दिया समान अधिकार

नई दिल्लीPublished: Apr 04, 2023 09:15:43 pm Submitted by: Prabhanhu Ranjan

Daughters got Equal Right in Property: हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 में संशोधन बेटियों को जायदाद में समान अधिकार दिया गया है। इस कानून में संशोधन की घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वंय की।

Himachal Pradesh Government Changed 51 Years old law daughters got equal rights in property