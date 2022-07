शिमला में एक और रोडवेज बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 14 यात्री घायल हो गए। यह बस करीब 50-60 फुट गहरी खाई में जा गिरी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौकें पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दूसरे दिन बस हादसे का शिकार हो गई। शिमला जिले गुरुवार को रोडवेज़ की एक बस के खाई में गिर जाने से 14 यात्री घायल हो गए। रोडवेड बस अचानक ही गहरी खाई में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। फिलहाल इस हादसे में किसी यात्री की मौत की खबर नहीं है। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है।

