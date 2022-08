Himachal Pradesh News: रामपुर के रनपु गांव में लैंडस्लाइड से एक महिला की मौत, 4 घायल

हिमाचल प्रदेश के रामपुर के रनपु गांव में आज भूस्खलन की घटना के बाद एक महिला की मौत हो गई। वहीं तीन महिलाओं सहित एक बच्चा घायल हो गया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है।

हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। बारिश और बादल फटने से पूरे हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन जैसे हालात हैं। वहीं खबर आई है कि रामपुर के रनपु गांव में भूस्खलन के चलते मलबे की चपेट में 5 लोग आ गए। इनमें से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, और चार लोग घायल हुए हैं। 3 महिलाओं समेत एक बच्चे के घायल होने की सूचना मिली है। यह घटना शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे की है।

