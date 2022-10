पीएम मोदी ने दिल्ली की पिछली सरकार पर लगाए आरोप, कहा- 'आंखों में धूल झोंक कर वोट बटोरा, जमीन पर एक रत्ती भर काम नहीं हुआ'

ऊना में प्रधानमंत्री मोदी ने आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, इसके साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए पिछली सरकार पर जमकर हमला बोला।

हिमाचल प्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को हिमाचल के ऊना पहुंचे। यहां उन्होंने आज ऊना रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद उन्होंने बल्क ड्रग पार्क का उद्घाटन और ऊना-हमीरपुर रेलवे परियोजना का शिलान्यास किया। साथ ही ऊना में फार्मा, शिक्षा और कनेक्टिविटी से संबंधित परियोजनाओं की शुरूआत की। ऊना-हमीरपुर रेलवे परियोजना के शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन भी दिया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली की पिछली सरकार यानी की कांग्रेस पर जमकर हमला बोला।

PM Modi lashed out at Congress in Una, said- 'The people who were sitting in Delhi earlier, could never understand Himachal'