हिमालय की झीलें अब नहीं बनेंगी तबाही का कारण, उत्तराखंड में झीलों व ग्लेशियर में लगाए जा रहे सेंसर रिकॉर्डर

अब हिमालय की झीलें तबाही का कारण नहीं बनेंगी। वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान उत्तराखंड में झीलों व ग्लेशियर में सेंसर रिकॉर्डर लगा रहा है, जिसके जरिए बादल फटने पर या किसी और कारण से झील के जलस्तर बढ़ने पर कंट्रोल रूम को सिंग्नल मिल जाएगा।

साल 2013 में केदारनाथ में देश-विदेश से आए हुए श्रद्धालुओं ने आपदा का वो मंजर देखा था, जो आज भी उनके रौंगेटे खड़ा कर देता है। ग्लेशियर टूटने और बादल फटने से ऊफनाई मंदाकिनी नदी ने हर जगह तबाही मचाई थी। इस आपदा के कारण कई श्रद्धालुओं को जान से हाथ धोना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस आपदा में 4 हजार के अधिक श्रद्धालु व तीर्थ यात्री लापता हो गए। इस आपदा को 9 साल बीच जाने के बाद भी आज वहां इस आपदा के सबूत मौजूद हैं। हालांकि सरकार ने मास्ट प्लान बनाते हुए काफी हद तक केदारनाथ का पुनर्निर्माण कर दिया है।

Himalayan lakes will no longer become the cause of destruction, sensor recorders being installed in lakes and glaciers in Uttarakhand