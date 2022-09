Himanchal Pradesh News: दर्दनाक हादसा! सिरमौर जिले में भूस्खलन के बाद गिरा मकान, 4 बच्चों समेत 5 की मौत, सीएम ने कही ये बात

सिरमौर के रास्त पंचायत में देर रात हुई मूसलाधार बारिश से एक मकान के ऊपर भूस्खलन होने से मलबा गिरने के कारण 5 लोगों की दबने से मौत होने की सूचना है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा रात में हुई। सीएम ने इस हादसे को लेकर संवेदना जताई है।

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भूस्खलन के बाद एक मकान गिरने से चार बच्चों समेत एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक खिज्वाड़ी गांव में मकान उस समय भूस्खलन की चपेट में आ गया जब परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे। हादसे में 4 मासूम बच्चों सहित एक महिला की दर्दनाक मौत होने की खबर आई है। तो वहीं, इस हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि ये हादसा रात में हुआ था, जिस कारण किसी को इस हादसे की भनक नहीं लगी।

Five persons of a family killed and one injured in landslide