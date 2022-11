'सद्दाम' जैसा लुक पर हिमंता बिस्व सरमा की सफाई, कहा- दाढ़ी हटा लें तो 'नेहरू' जैसे दिखेंगे राहुल

Submitted by:

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दाढ़ी को लेकर दिए गए बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने अब सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ ये कहा कि समय के साथ आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा दिखाई देने लगा है। अगर दाढ़ी बनवा लेंगे तो आप नेहरू की तरह दिखाई देने लगेंगे।

