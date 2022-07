गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने मास्टर ऑफ आर्टस् इन हिंदू स्टडीज का कोर्स शुरू किया है, इस कोर्स के शुरू होने को लेकर मुस्ल‍िम स्कॉलर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अब पढ़ाई धार्मिक और राजनैतिक रंग में रगने लगा है।

गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय बनने के पीछे का कारण यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया गया नया कोर्स है। दरअसल गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने हिंदू स्टडीज के लिए पीजी कोर्स शुरू किया है। हिंदुत्व स्टडीज को लेकर गुजरात में पहली बार कोई कोर्स शुरू हुआ है। मास्टर ऑफ आर्टस् इन हिंदू स्टडीज कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, जिसमें हिंदुस्तान के इतिहास, संस्कृत, गीता, उपनिषद, हिंदु दर्शन सहित अन्य विषयों पर पढ़ाई होगी।

Hindu Studies course started in Gujarat Technological University, Muslim scholars are protesting