बीजेपी का 'इतिहास' है, जिस राज्य में बढ़ाया कद उस राज्य में सहयोगी दल ने किया किनारा

Bihar Politcal Crisis: बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी घमासान देखने को मिला। यहाँ एक बार फिर से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ राजद और कांग्रेस के साथ सरकार बना रहे हैं। बीजेपी को दरकिनार कर उसपर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया है। ये पहली बार नहीं जब बीजेपी को इस तरह के हालात का सामना करना पड़ा है।

बिहार में बीजेपी और और जेडीयू की राहें अलग हो गई हैं। जेडीयू ने राजद और कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाने का निर्णय लिया है।जेडीयू ने अचानक बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा है बल्कि वो राज्य में बीजेपी के बढ़ते कद से परेशान थी। अरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद से ही बिहार का सियासी पारा चढ़ गया था और अंततः नीतीश कुमार ने ये निर्णय लिया। इस निर्णय के पीछे भी कई घटनाक्रम शामिल हैं जिसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। पर गौर करें तो पर गौर करें तो बीजेपी का इतिहास रहा है जब भी किसी राज्य में उसका कद बढ़ता है सहयोगी दल उससे किनारा कर लेते हैं। महाराष्ट्र में भी उसकी दशकों की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था जब पार्टी का राज्य में कद बढ़ा था।

History repeated again? As BJP's stature increased, allies broke up with it