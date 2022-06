'हीराबा' का 100वां जन्मदिन: श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहारए जाने का है माँ के साथ गहरा संबंध, पीएम मोदी ने खुद बताया

आज 18 जून का दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र के जीवन का बहुत ही खास दिन है। आज उनकी माँ हीराबेन मोदी जीवन का सौवां जन्मदिन मना रही हैं और इस मौके पर पीएम मोदी ने एक ब्लॉग लिखा है और इस ब्लॉग में अपनी माँ को याद करते हुए बताया है कि कैसे उनके जीवन पर उनके माता-पिता और विशेष रूप से माँ की छाप रही है। पीएम मोदी ने अपनी मां को एक सामान्य मां के साथ असाधारण भी बताया है...तो क्या बताया है पीएम मोदी ने अपनी माँ के बारे में ...पत्रिका की खास रिपोर्ट...

अपनी माँ हीराबेन पर लिखे इस ब्लॉग में जो कि Narendramodi.in पर उपलब्ध है, पीएम नरेंद्र मोदी ब्लॉग की शुरुआत इस तरह से की है...''मां, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। जीवन की ये वो भावना होती जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह मां के लिए होता है। मां, सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है।''

माँ की याद: In Ahmedabad , the moment when Mother Hiraben applied tilak on my forehead after I had returned from Srinagar where I had hoisted the national flag at Lal Chowk completing the Ekta Yatra...PM Modi remembers in a blog