Holi 2023: होली के रंग में रंगा पूरा देश, राष्ट्रपति मुर्मू, PM मोदी सहित कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं

नई दिल्लीPublished: Mar 08, 2023 10:18:32 am

Holi 2023: पूरा देश होली के रंग में रंग चुका है। देश के अलग-अलग हिस्सों में पूरे उत्साह के साथ होली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने देशवासियों की होली की शुभकामनाएं दी है। साथ ही सुख, समृद्धि व नई ऊर्जा के संचार की कामना की है।

Holi 2023: President Droupadi Murmu PM Modi and other Leders Massage for Holi