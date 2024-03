Lok Sabha Election 2024 : मणिपुर में कुछ होने वाला है बड़ा, हर दिन पहुंचेंगे अर्धसैनिक बल

नई दिल्लीPublished: Mar 07, 2024 01:52:20 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

Lok Sabha Election 2024 Home Ministry Order 6 Day Air Service For Manipur For CRPF BSF SSB Assam Rifle Know Reason : लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मणिपुर में हलचल तेज हो गई है। आने वाले दिनों में यह कुछ बड़ा हो सकता है।

Air Service For Manipur For CRPF BSF SSB Assam Rifle : लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पूर्वोत्तर के हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर में चीजें अचानक ही करवट ले रही हैं। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को ले जाने वाली हवाई सेवा को तीन दिन के बजाय छह दिन के लिए विस्तारित कर दिया है। इससे अर्धसैनिक बलों को कोलकाता-इंफाल-कोलकाता के बीच बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब सैनिकों को मणिपुर आवागमन में हवाई सेवा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

3 मई से हिंसाग्रस्त अब मणिपुर में अब कोई बड़ी योजना को अंजाम दिया जा सकता है। मणिपुर के लिए अगले छह माह बहुत ही अहम हैं। मणिपुर में सेना के अलावा 70 हजार से अधिक केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। इसमें सीआरपीएफ की तैनाती सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही असम राइफल और बीएसएफ जवानों की भी तैनाती की गई है। गृह मंत्रालय से जारी आदेश के अनुसार 30 सितंबर तक चलेगी। फिर भी मणिपुर के हालात सामान्य नहीं होते हैं तो यह सेवा आगे भी जारी रहेगी। यह हवाई सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलती थी। इसके अलावा भी बात सामने आ रही है कि यह विस्तार अतिरिक्त कंपनियों की वापसी के लिए किया गया है। जिससे लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी तैनाती तेजी से की जा सके। पिछले दिनों मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने केंद्रीय बलों को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों की आलोचना करते हुए कहा था, उन्हें राज्य में लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, निगरानी करने के लिए नहीं। गौरतलब है कि मणिपुर पिछले साल मई से ही जातीय हिंसा की चपेट में है। पढ़ना जारी रखे