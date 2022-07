दिल्ली के मुस्तफाबाद में मकान गिरा, मलबे में दबे कई लोग, 4 लोगों को निकाला

मलबे मे अन्य लोगों की तलाश जारी

अग्निशमन अधिकारी ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मु्स्तफाबाद स्थित बाबू नगर के चने वाली गली में आज सुबह एक घर ढह गया। हादस की सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है कि अब तक चार लोगों को निकाल लिया गया है। उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मलबे में अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।





Delhi | A house collapsed at around 5am from the Babu Nagar Chane Wali Gali Mustafabad. Total 3 fire tenders were rushed to the site. So far 4 persons have been rescued & sent to the hospital. Search for more people ongoing: Fire officials pic.twitter.com/0aVMDURyzM