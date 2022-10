मुआवजे में वृद्धि करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने किया सवाल- 'बलात्कार पीड़िता की पीड़ा के लिए कैसे लगा सकते है 'प्राइस टैग'?

बाल यौन शोषण के मामले में अदालत ने सवाल किया कि आखिर कोई कैसे बलात्कार पीड़िता की पीड़ा के लिए प्राइस टैग लगा सकता है। कोर्ट ने कहा कि मुआवजे की कोई भी राशि रेप पीड़िता की पीड़ा कम नहीं कर सकती। जाने क्या है पूरा मामला।

How can there be price tag on sufferings of rape survivor, asks Delhi High Court while enhancing compensation