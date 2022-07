गौतम अडानी से कोयला आयात को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार 10 गुना ज्यादा कीमत दे रही है। वह फ्रेंडशिप मॉडल पर काम कर रही है, जो अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है।

कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर उद्योगपतियों से साठ-गांठ का आरोप लगाती रहती है। इस बार कांग्रेस ने गौतम अडानी के कोयला व्यापार को लेकर केंद्र सरकार को आडे़ हाथ लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने "दोस्तों" को फायदा पहुंचाने के लिए फ्रेंडशिप मॉडल चला रही है। उन्होंने बताया कि तीन चरण वाला है, जिससे बिजली की लागत मूल्य में बढ़ोतरी होगी। इसके कारण आम लोगों को महंगी बिजली मिलेगी।

how center coal mixing plan help Adani congress take a dig on Modi govt