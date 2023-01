'हमारी नागरिकता पर "शर्तें" लगाने की कैसे की हिम्मत', ओवैसी ने RSS प्रमुख से किया सवाल

RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर निशाना साधते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी नागरिकता पर "शर्तें" लगाने की हिम्मत कैसे की? इसके साथ ही उन्होंने देश के विभाजन का आरोप लगाते हुए सलाह भी दी।

'How dare you impose "conditions" on our citizenship', Asaduddin Owaisi questions RSS chief Mohan Bhagwat