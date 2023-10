Israel Palestine War: हमास हमले में कैसे फेल हुई मोसाद, आयरन डोम हुआ बर्बाद, जानिए 10 बड़े कारण

नई दिल्लीPublished: Oct 10, 2023 06:07:40 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

How Mossad And Iron Dome Failed Know All About Hamas Attack : गाजा में इजरायल और फिलिस्तीनी के आतंकी संगठन हमास के बीच जंग जारी है। इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोसाद कैसे यह जानकारी जुटाने में फेल हो गई।