कैसे होती है दिल्ली नगर निगम की कमाई, तीन की जगह एक म्यूजनिसिपल होने से क्या होगा बदलाव

राजधानी दिल्ली में इन दिनों एमसीडी चुनाव ( MCD Election ) को लेकर सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आखिरी मौके चुनाव आयोग से कह कर चुनाव टालवा दिए हैं। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल पर एमसीडी का फंड रोकने समेत कई सवाल खड़े किए हैं।

दिल्ली ( Delhi ) में नगर निगम के चुनाव ( MCD Election )से पहले केंद्र सरकार तीनों नगर निगम को एक करने का मन बना रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक इसी वजह से इस बार आखिरी मौके पर दिल्ली एमसीडी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले उन्हें रोक दिया गया है। हालांकि इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ने आरोप लगाया है कि पंजाब के नतीजों से बीजेपी डर गई है और एमसीडी चुनावों की तारीखों को टाल दिया है। उन्होंने तीनों एमसीडी को एक करने पर भी सवाल उठाए हैं। आइए जानते हैं कि तीनों निगमों को एक करने से क्या बदलाव होंगे इसके साथ ही ये भी जानते हैं कि आखिर नगर निगम की कमाई कैसे होती है।

How The Municipal Corporation Earn In Delhi