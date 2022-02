अब सिर्फ SMS के जरिए कर सकेंगे आधार कार्ड से जुड़ी इन सुविधाओं का लाभ, जानें पूरा प्रोसेस

आधार को गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए UIDAI आपको आधार लॉक करने की सुविधा भी देता है। आप चाहें तो आधार खोने पर इसे लॉक भी कर सकते हैं। इससे आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

भारत में आधार कार्ड बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। भारतीय नागरिक की पहचान के लिए सरकार ने कुछ डॉक्यूमेंट निर्धारित कर रखे हैं। उन्हीं में से एक हैं आधार कार्ड। आजकल के समय में आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है। आधार कार्ड का प्रयोग सामान्य पहचान पत्र के रूप में ज्यादा यूज किया जाता है वहीं पैन कार्ड का प्रयोग वित्तीय लेनदेन के लिए किया जाता है।

How to Lock Unlock Aadhaar Card By SMS: