दिल्ली फिर शर्मसार! गर्भवती महिला को पति ने पेट्रोल डालकर जलाया

दिल्ली के बवाना में 7 महीने की गर्भवती महिला को उसके पति और ससुराल वालों पर पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप है, जिसको लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है।

Husband and his family douse pregnant woman with petrol in Delhi, DCW chief Swati Maliwal sends notice to police