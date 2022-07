मैं ऐसे भारत में नहीं रहना चाहती...' देवी मां काली विवाद पर महुआ मोइत्रा का ट्वीट- दर्ज कर लो FIR, अदालत में मिलूंगी

देवी मां काली पर दिए गए बयान पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल के कई शहरों में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके कहा मैं ऐसे भारत में नहीं रहना चाहती।

एक निजी चैनल में कार्यक्रम के दौरान देवी मां काली पर दिए गए बयान ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ा दिया है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ उनके विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल के कई शहरों में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही तुरंत उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा इस विवाद को लेकर पीछे हटने का नाम नहीं ले रही हैं। इसके कारण भाजपा व अन्य हिंदू संगठन उनका विरोध कर रहे हैं।

I don't want to live in India like this, Mahua Moitra's tweet on Goddess Maa Kali controversy, Register FIR, I will meet in court