'मैं विश्वविद्यालयों में CM और मंत्रियों के रिश्तेदारों की नियुक्ति अनुमति नहीं देने वाला', केरल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान

Kerala Governor Arif Mohammed Khan: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि केरल विधानसभा द्वारा पारित विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक में अनियमितताओं को वैध रूप देने की कोशिश की गई है ताकि सीएम और मंत्रियों के रिश्तेदारों की नियुक्त की जा सके।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज कहा कि हाल ही में पारित विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक में 'अनियमितताओं को वैध' करने की मांग की गई है और वो ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि नए विधेयक का उद्देश्य मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों के अयोग्य रिश्तेदारों को शैक्षणिक संस्थानों की सूची में नियुक्त करना है। यदि ये विधेयक पारित हो जाता है, तो ये चांसलर के रूप में राज्यपाल की शक्तियों को कम कर देगा।

I won't allow appointment of unqualified relatives of CM & ministers in universities, says Kerala Governor Arif Mohammed Khan