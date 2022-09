देश के 39 अस्पतालों के मरीजों में पाए गए 6 से अधिक जानलेवा बैक्टीरिया, ICMR ने तैयार की रिपोर्ट

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के महामारी विज्ञान विभाग ने एंटीमाइक्रोबियल सर्विलांस की एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए महामारी विज्ञान विभाग ने 95728 मरीजों की जांच की गई है, जिसके आधार पर दावा किया है कि अस्पतालों के मरीजों में 6 से अधिक जानलेवा बैक्टीरिया मिले हैं।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के महामारी विज्ञान विभाग ने हैरान करने वाले दावे किए हैं। दरअसल महामारी विज्ञान विभाग ने जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 के बीच दिल्ली के एम्स जैसे अस्पतालों में भर्ती 95,728 मरीजों की जांच की है, जिसके आधार पर एंटीमाइक्रोबियल सर्विलांस की एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 39 अस्पतालों में भर्ती मरीजों में आधा दर्जन से अधिक जानलेवा बैक्टीरिया मिले हैं। सबसे ज्यादा मरीजों में 'एस्चेरिचिया कोलाई' नाम का जानलेवा बैक्टीरिया मिला है।

More than 6 deadly bacteria in hospital patients, ICMR prepared a report after examining 95728 patients