लिव-इन में रह रहे कपल के बच्चों को भी पैतृक संपत्ति में मिलेगा हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

देश की सर्वोच्च अदालच ने कहा कि अगर पुरुष और महिला पति-पत्नी के रूप में लंबे समय तक एक साथ रहते हैं, तो इसे विवाह जैसा ही माना जाएगा। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कपल के बच्चों को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर भी अहम फैसला सुनाया है।

लिव इन रिलेशनशिप और ऐसे कपल के बच्चों को लेकर देश की शीर्ष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पुरुष और महिला महिला लंबे समय तक साथ रहते हैं तो कानून के मुताबिक, इसे विवाह जैसा ही माना जाएगा। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने ये भी कहा है कि, ऐसे दंपती के बेटे को पैतृक संपत्तियों में हिस्सेदारी से वंचित नहीं किया जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि विवाह के सबूत के अभाव में एक साथ रहने वाले पुरुष और महिला का 'नाजायज' बेटा पैतृक संपत्तियों में हिस्सा पाने का हकदार नहीं है।

If Man Woman Lived Together And Property Rights Cant Be Denied To Son Said Supreme Court